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Трио Карри, Томпсона и Грина установило интересный рекорд в НБА

Трио Карри, Томпсона и Грина установило интересный рекорд в НБА
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Игроки «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин одержали 400-ю победу в Национальной баскетбольной ассоциации, когда вместе присутствовали на паркете.

Лишь 12 трио в НБА победили в большем количестве матчей. Тем самым трио «Голден Стэйт» является 13-м в истории НБА, которому покорялось отметка в 400 победных игр.

Отметим, что возглавляют список трёх игроков, которые больше всего побеждали вместе, баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс»: Тони Паркер, Ману Джинобили и Тим Данкан. Знаменитые игроки «шпор» победили вместе в 575 матчах в НБА.

В последнем матче регулярного чемпионата сезона-2023/2024 «Голден Стэйт» обыграли «Атланту Хоукс» со счётом 134:112. На данный момент «Голден Стэйт» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с 19 победами при 22 поражениях.

Интересный факт:
«Уорриорз» провели 500-й домашний матч подряд, к которому были распроданы все билеты
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