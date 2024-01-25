Награда MVP Адриатической лиги официально названа в честь Деяна Милоевича

Награда самому ценному игроку (MVP) Адриатической лиги будет названа в честь Деяна Милоевича, который был помощником главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра. Об этом сообщает Eurohoops.

По сведениям источника, начиная с нынешнего сезона-2023/2024 награда будет носить имя ушедшего из жизни тренера. Это решение было единогласно принято голосованием акционеров лиги.

Напомним, сперва Деяна Милоевича экстренно увезли в больницу после внезапных и серьёзных проблем со здоровьем в ресторане в Солт-Лейк-Сити во вторник вечером. Впоследствии пресс-служба «Голден Стэйт» сообщила грустную новость о том, что тренер скончался в больнице. Команда выразила слова поддержки семье Милоевича и близким родственникам и друзьям тренера.