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Аренас объяснил, что отличает Леброна Джеймса от других звёзд НБА

Аренас объяснил, что отличает Леброна Джеймса от других звёзд НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался о том, что отличает форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса от других звёздных игроков.

«Леброн Джеймс — один из тех игроков, которые настолько умны, что используют свои сильные стороны и не показывают свои слабости. Иногда о Леброне говорят, что он не тот игрок, который может обыгрывать один на один, что он не такой… Но он понимает, что с его мастерством он и не будет пытаться это делать. Он хочет показывать то, что он развил до совершенства, и это непросто сделать. Вот чему научился Леброн: я просто буду делать то, в чём я силён, и буду совершенствовать это, я собираюсь становиться умнее, рассудительнее», — рассказал Аренас в новом выпуске своего подкаста.

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