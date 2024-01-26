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«Чёртов лузер». Харт — о Брансоне, который не попал в стартовый состав на Матч звёзд НБА

«Чёртов лузер». Харт — о Брансоне, который не попал в стартовый состав на Матч звёзд НБА
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Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт высказался о том, что его напарник по команде разыгрывающий Джейлен Брансон не попал в стартовый состав команды Восточной конференции на Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года.

«Что я думаю о том, что Брансона не выбрали игроком стартового состава Матча всех звёзд? О да, он чёртов лузер», — приводит слова Харта The Athletic.

Капитаном команды Востока в Матче всех звёзд 2024 года станет греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. В стартовую пятёрку путём голосования также были выбраны Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») и Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»).

В текущем сезоне 27-летний Брансон набирает в среднем 27 очков, совершает 3,8 подбора и отдаёт 6,4 передачи за игру.

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