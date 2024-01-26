Эксперт объяснил, почему Док Риверс так быстро согласился возглавить «Милуоки»

Известный североамериканский журналист и основатель The Ringer Билл Симмонс высказался о назначении Дока Риверса на пост главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс».

«Я пытался понять, почему Док Риверс снова решил стать тренером. Он был очень счастлив работая в СМИ, несмотря на то, что ему нравилось тренировать. Что изменилось? Я с ним не разговаривал, но имею предположение.

Док Риверс — человек, который по своей природе любит соревноваться. Он не выигрывал финал с 2008 года. «Милуоки» увольняет своего тренера и после этого представители команды пришли к Доку и предложили ему вернуться домой, к тому, что он любит, а не оставаться на рынке. Думаю, это будет здорово», — приводит слова Симмонса wisportsheroics.