Кевин Дюрант назвал четырёх лучших игроков XXI века

Лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант ответил на вопрос о лучших баскетболистах, выступавших начиная с 2000 года.

«Лучшие игроки начиная с 2000 года? Я, Коби Брайант, Леброн Джеймс и Трэйси Макгрэди», — приводит слова Дюранта журналист Крис Хендерсон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Дюрант является двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, а также дважды признавался самым ценным игроком финала. Брайант пять раз становился чемпионом НБА, дважды признавался MVP финала, а также стал самым ценным игроком сезона в 2008 году. На счету Джеймса по четыре чемпионских титула, звания MVP финала и сезона. Макгрэди дважды становился лучшим снайпером по итогам сезона.