Кармело Энтони поддержал Дюранта и усомнился в Джордане в разговоре о GOAT

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони выступил в защиту форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта, чьё имя не звучит во время споров о лучшем баскетболисте в истории.

«Я ненавижу это дерьмо. Да, я ненавижу споры о том, кто является величайшим игроком. Возможно, у Дюранта будет лучший процент реализации бросков, который когда-либо видела эта лига. Как ты можешь не включать его в споры о лучших игроках в истории? Каковы критерии того, чтобы быть величайшим игроком всех времён? Это чемпионские перстни? Если это так, то Майкл Джордан не величайший игрок. Билл Рассел — лучший игрок всех времён?» — сказал Энтони в новом выпуске своего подкаста.