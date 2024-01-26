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Экс-игроку ЦСКА предстоит операция после серьёзной травмы

Экс-игроку ЦСКА предстоит операция после серьёзной травмы
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Бывший центровой московского ЦСКА Никола Милутинов, который сейчас выступает в греческом «Олимпиакосе», в ближайшее время перенесёт операцию и будет недоступен для команды в течение длительного периода. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, Милутинов перенесёт операцию на левой лодыжке и будет отсутствовать в расположении команды как минимум два месяца.

Отметим, что сербский центровой получил травму в матче греческого чемпионата по баскетболу с «Панатинаикосом». Милутинов столкнулся с партнёром по команде Костасом Папаниколау. Игроки возвращались в оборону, Милутинов не заметил Папаниколау и врезался в него. После этого серб схватился за лодыжку и долго лежал на паркете, изнемогая от боли. Игрок покинул площадку с помощью врачей.

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