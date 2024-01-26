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Кевин Дюрант прокомментировал 14-е попадание на Матч звёзд НБА

Кевин Дюрант прокомментировал 14-е попадание на Матч звёзд НБА
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Тяжёлый форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал своё попадание на Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, который в 2024 году пройдёт в Индиане.

«Спасибо болельщикам, СМИ и, самое главное, моим коллегам за то, что они проголосовали за меня в моём 14-м Матче всех звёзд НБА. Не могу дождаться, когда смогу сразиться с одними из величайших игроков в истории Индианы», – написал Дюрант в социальной сети X (ранее Twitter).

На Западе с первых минут встречу начнут Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») и Лука Дончич («Даллас Маверикс»). На Востоке – Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») и Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс»).

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