«Я ненавижу его». Дрэймонд Грин — о нелюбимом игроке НБА

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением о том, какого игрока ненавидит больше всего в Национальной баскетбольной ассоциации.

«В интервью меня спросили о людях, которые мне не нравятся в НБА. И я сказал: «Я ненавижу Криса Пола». Это было легко, и 100% это мой наименее любимый человек в НБА», – приводит слова Дрэймонда Грина Fadeaway World.

Напомним, 38-летний Крис Пол в минувшее межсезонье был обменян в «Голден Стэйт» из «Вашингтон Уизардс». В нынешнем сезоне разыгрывающий принял участие в 32 встречах, набирая в среднем 8,9 очка, 7,2 результативной передачи и 3,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,4, трёхочковых — 36,1.

Действующий контракт Пола рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 30 млн не гарантированы).