Это точно того не стоило. В сборной США отказались от скандального форварда «Голден Стэйт»

На днях известный инсайдер Шэмс Чарания из The Athletic в своих социальных сетях опубликовал расширенный список американских баскетболистов для участия в предстоящих Олимпийских играх в Париже, которые пройдут уже этим летом. В него вошёл 41 игрок, а главный тренер Стив Керр после нескольких этапов уже отберёт 12 баскетболистов для участия в летних соревнованиях. В этом списке есть имена как известные, так и не очень. Кто-то вообще впервые попытается побороться за место в основной команде. Так кто туда вошёл?

Расширенный список сборной США: Бэм Адебайо, Джаретт Аллен, Паоло Банкеро, Десмонд Бейн, Скотти Барнс, Девин Букер, Микал Бриджес, Джейлен Браун, Джейлен Брансон, Джимми Батлер, Алекс Карузо, Стефен Карри, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Энтони Эдвардс, Джоэл Эмбиид, ДеАарон Фокс, Пол Джордж, Аарон Гордон, Тайриз Халибёртон, Джеймс Харден, Джош Харт, Тайлер Хирроу, Джру Холидей, Чет Холмгрен, Брэндон Ингрэм, Кайри Ирвинг, Джарен Джексон-младший, Леброн Джеймс, Кэм Джонсон, Уокер Кесслер, Кавай Леонард, Дэмьен Лиллард, Донован Митчелл, Крис Пол, Бобби Портис, Остин Ривз, Данкан Робинсон, Джейсон Тейтум, Деррик Уайт и Трей Янг.

Так или иначе, многих удивило отсутствие тяжёлого форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, который в составе американской сборной дважды становился обладателем золотых медалей — в Рио-де-Жанейро и Токио. Однако на этот раз в USA Basketball решили пройти мимо 33-летнего ветерана. Ещё больше удивляет отсутствие Грина, учитывая тот факт, что возглавляет сборную Стив Керр. Исполнительный директор Федерации баскетбола США Грант Хилл отреагировал на решение не приглашать форварда «Уорриорз».

Факт о Дрэймонде Грине Фото: «Чемпионат»/Getty Images

«Его вклад был значителен, и он является настоящей частью наследия этой организации благодаря своим выдающимся достижениям. Учитывая то, что произошло в этом сезоне, мы приняли решение не включать [Дрэймонда Грина] в список на данный конкретный момент времени… Мы в USA Basketball хотели бы также поддержать его. Мы не думали, что его выступление летом даст ему лучшую возможность сделать то, что ему нужно», — приводит слова Хилла ESPN.

А что же произошло? В сезоне-2023/2024 НБА Грин дважды был дисквалифицирован лигой: один раз за применение удушающего захвата против центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера, а во второй раз — за удар центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича по голове. После второго случая вообще последовало отстранение на неопределённый срок, во время которого Грин, как сообщалось, прошёл все необходимые процедуры, а лига отслеживала его прогресс во время периодических виртуальных встреч. По итогам этого отстранения Грин официально пропустил 12 матчей, затем форварду потребовалось время, чтобы снова интегрироваться в состав калифорнийцев.

Не допустить до сборной Грина — решение очень радикальное. Принимай он участие в матчах, Дрэймонд наверняка был бы ценен благодаря его уникальному набору навыков, но всё же у многих есть понимание, почему его не включили даже в расширенный состав. Своим поведением Грин поставил своё эго превыше всего и очень дорого обошёлся прежде всего «Голден Стэйт», что он и признал со временем. Как и в жизни, действия имеют последствия. Но также есть и сомнения: Грин далеко не так хорош, как раньше. В начале марта ему исполнится 34 года. Он определённо был бы лучше, чем некоторые из 41 выбранного баскетболиста, но настолько ли он хорош, чтобы попасть в ростер из 12 человек? Как уже упомянули выше, действия имеют последствия.