Карри прокомментировал своё отсутствие в стартовой пятёрке Матча всех звёзд НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мыслями о непопадании в состав стартовой пятёрки Западной конференции на Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

«У вас есть два парня, которые играют потрясающе, Лука (Дончич) и Шей (Гилджес-Александер), так что… Эти два парня играют потрясающе, и они этого заслуживают.

Надеюсь, я буду в Индиане в любом качестве. Никогда нельзя принимать как должное то, насколько трудно получать такое признание каждый год», – сказал Карри на пресс-конференции.

Отметим, что Карри с сезона-2013/2014 выступал на всех Матчах звёзд в старте, за исключением тех лет, когда отсутствовал на уикенде в связи с травмами.

На данный момент «Голден Стэйт» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с 19 победами при 23 поражениях.