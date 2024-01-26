Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — Жальгирис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карри прокомментировал своё отсутствие в стартовой пятёрке Матча всех звёзд НБА

Карри прокомментировал своё отсутствие в стартовой пятёрке Матча всех звёзд НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мыслями о непопадании в состав стартовой пятёрки Западной конференции на Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

«У вас есть два парня, которые играют потрясающе, Лука (Дончич) и Шей (Гилджес-Александер), так что… Эти два парня играют потрясающе, и они этого заслуживают.

Надеюсь, я буду в Индиане в любом качестве. Никогда нельзя принимать как должное то, насколько трудно получать такое признание каждый год», – сказал Карри на пресс-конференции.

Отметим, что Карри с сезона-2013/2014 выступал на всех Матчах звёзд в старте, за исключением тех лет, когда отсутствовал на уикенде в связи с травмами.

На данный момент «Голден Стэйт» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с 19 победами при 23 поражениях.

Сейчас читают:
Карри занял второе место у болельщиков, но не оказался в старте МВЗ. Почему так произошло?
Карри занял второе место у болельщиков, но не оказался в старте МВЗ. Почему так произошло?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android