«Не хочу этого слышать». Шенгюн — о сравнении с Йокичем

Центровой «Хьюстон Рокетс» Апперен Шенгюн поделился мнением о сравнении с чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Денвер Наггетс» Николой Йокичем.

«Они имеют в виду, что моя игра похожа на Николу Йокича. Но так ли это на самом деле? Прямо сейчас всё в порядке. Я как ребёнок. Но когда я вырасту, я не хочу этого слышать», – сказал Шенгюн в подкасте The Old Man and The Three.

Напомним, на данный момент «Хьюстон» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Техаса победил в 20 матчах при 23 поражениях.

Отметим, «Денвер» во главе с Йокичем в прошлом сезоне впервые в истории клуба выиграл чемпионство НБА. Коллектив из Колорадо в финале плей-офф обыграл «Майами Хит» со счётом 4-1.