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В ЦСКА сообщили, что Антонов останется капитаном, несмотря на возвращение Курбанова

В ЦСКА сообщили, что Антонов останется капитаном, несмотря на возвращение Курбанова
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович высказался о возвращении к тренировкам российского форварда Никиты Курбанова, отбывшего трёхмесячную дисквалификацию за запрещённые вещества, а также ответил на вопрос о капитане команды.

«Никита в хорошей форме. Он уже приступил с нами к тренировкам 5 на 5. Когда форвард вновь будет претендовать на игровые минуты в Единой лиге? По ощущениям это займёт немного времени.

Останется ли Семён Антонов капитаном? Да, во вторник, 23 января, мы приняли это решение на собрании команды», — приводит слова Райковича телеграм-канал «Свободный агент».

Напомним, Никита Курбанов осенью прошлого года объявил о приостановке карьеры по личным причинам, недавно стало известно, что форвард отбывал трёхмесячную дисквалификацию после нахождения в его крови следов кокаина.

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