Легенда НБА отреагировал на личный рекорд Луки Дончича

Легендарный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон прокомментировал невероятное выступление в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Луки Дончича, который в матче «Атланта Хоукс» – «Даллас Маверикс» набрал 73 очка.

«Что происходит в НБА?! Лига в «огне» благодаря очередному доминирующему выступлению. На этот раз Лука Дончич! 73 очка, вау! Поздравляем Луку с его потрясающей игрой, в которой он набрал 73 очка и 10 подборов сегодня вечером. Его «Маверикс» победили «Хоукс» со счетом 148:143», – написал Мэджик Джонсон в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что в матче с «Атлантой» защитник «Маверикс» Лука Дончич набрал 73 очка, установив тем самым новый личный рекорд по набранным очкам в игре регулярного первенства НБА. Планка в 73 очка в НБА покорялась лишь четырём игрокам: Уилту Чемберлену, Коби Брайанту, Дэвиду Томпсону и теперь уже Дончичу.