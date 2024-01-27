«Я скучаю по защите в НБА». Пол Пирс – после личного рекорда Луки Дончича

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился мнением о нынешнем положении дел в лиге с точки зрения обороны после того, как разыгрывающий Лука Дончич набрал 73 очка в матче «Даллас Маверикс» с «Атлантой Хоукс».

«Чёрт побери, я скучаю по защите в НБА», – написал Пол Пирс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Даллас» на выезде победил со счётом 148:143.

Отметим, что в матче с «Атлантой» защитник «Маверикс» Лука Дончич набрал 73 очка, установив тем самым новый личный рекорд по набранным очкам в игре регулярного первенства НБА. Планка в 73 очка в НБА покорялась лишь четырём игрокам: Уилту Чемберлену, Коби Брайанту, Дэвиду Томпсону и теперь ещё Дончичу.