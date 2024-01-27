«Никогда не видел ничего подобного». Джош Грин – о 73-х очках Луки Дончича

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Джош Грин отреагировал на выступление разыгрывающего команды Луки Дончича в матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс», в котором словенец набрал 73 очка.

«Никогда не видел ничего подобного. Это было так, как будто я был в игре 2К… кто бы ни контролировал Луку, он проделал хорошую работу, это то что я тебе скажу», – сказал Джош Грин на пресс-конференции после матча.

Напомним, «Даллас» на выезде победил со счётом 148:143.

Отметим, что в матче с «Атлантой» защитник «Маверикс» Лука Дончич набрал 73 очка, установив тем самым новый личный рекорд по набранным очкам в игре регулярного первенства НБА. Планка в 73 очка в НБА покорялась лишь четырём игрокам: Уилту Чемберлену, Коби Брайанту, Дэвиду Томпсону и теперь ещё Дончичу.