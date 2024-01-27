«Всё имеет смысл». Чемпион Евролиги – о продолжении карьеры в НБА

Защитник «Оклахома-Сити Тандер» Василие Мицич поделился эмоциями об игре в Национальной баскетбольной ассоциации после того, как перебрался в НБА из Евролиги.

«Со стороны люди, которые следят за моей карьерой, могут сказать, что всё у меня идёт не так и мне непросто. Но для меня это не важно. Самое важное — это мое нынешнее ощущение, и мое нынешнее чувство показывает мне, что все имеет смысл, все было не без причины.

Всё, чего я достиг в Европе, мне не было дано просто так. Мне пришлось поработать для этого. Мне там никто ничего не дал. Вот чему я там научился», – приводит слова Мицича Eurohoops.

Отметим, что Мицич в составе турецкого «Анадолу Эфес» дважды становился чемпионом Евролиги. Сейчас же сербский баскетболист в среднем забрасывает 3,3 очка и отдаёт по 2,4 результативные передачи за 12,1 минуты за матч.