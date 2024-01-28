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Адам Сильвер в скором времени продлит контракт с НБА

Адам Сильвер в скором времени продлит контракт с НБА
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Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер находится на завершающей стадии переговоров о продлении контракта с лигой. Об этом сообщает ESPN,

По информации источника, Сильвер подпишет контракт с НБА до 2030 года. Основными целями для комиссионера НБА должны стать новое соглашение о правах СМИ и постепенное расширение состава участников НБА.

Напомним, Сильвер проработал в НБА восемь лет в качестве заместителя комиссара лиги, прежде чем сменил Дэвида Стерна в 2014 году, и был единогласно выбран на его замену, когда Стерн объявил об уходе из лиги в 2012 году.

Отметим, что последним успешным нововведением Сильвера в НБА стал внутрисезонный турнир, который оказался очень удачным с точки зрения охвата аудитории. При этом многие баскетболисты лиги лестно отзывались о турнире. Первым чемпионом внутрисезонного турнира стал клуб «Лос-Анджелес Лейкерс».

Не лучшая сторона внутрисезонного турнира
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