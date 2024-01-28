Крис Пол рассказал, чем хочет заниматься после завершения карьеры в НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол рассказал о своих желаниях после завершения профессиональной карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Чувак, я определённо хочу быть в группе владельцев. На это есть несколько причин, но одна из них – моя любовь к игре. Дрэймонд (Грин), ты, как и я, стараешься вернуться в Лос-Анджелес и как можно чаще видеться с нашей семьёй. Я не так сильно скучал по своим детям, чтобы все говорили: «О, ты собираешься стать тренером». Я тренировал в летней баскетбольной лиге для школьников. Я делаю это и сейчас.

Но я на самом деле хочу присутствовать при некоторых вещах, которыми занимаются мои дети. И причина, по которой я хочу быть владельцем, заключается в том, чтобы у меня была возможность влиять на некоторые ситуации самыми разными способами», – сказал Крис Пол в подкасте Дрэймонда Грина.