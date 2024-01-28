Крис Пол объяснил, почему ему нравится играть рядом с Дрэймондом Грином

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол дал комментарий по поводу Дрэймонда Грина.

«Я нуждаюсь в таком же человеке, как я. Потому что обычно в команде я был тем, кто кричит и заставляет всех быть в тонусе. Вот почему я могу оценить такого человека, как ты. И меня не волнует, как жёстко ты подаёшь информацию. Находясь рядом с тобой, я осознал, что каждому нужен такой человек, который будет заботится и брать на себя ответственность. Это страсть в чистом виде. Думаю, именно поэтому мне нравится быть твоим партнером по команде», — приводит слова Пола USA Today.

Напомним, 38-летний Крис Пол в минувшее межсезонье был обменян в «Голден Стэйт» из «Вашингтон Уизардс». В нынешнем сезоне разыгрывающий принял участие в 32 встречах, набирая в среднем 8,9 очка, 7,2 результативной передачи и 3,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,4, трёхочковых — 36,1.