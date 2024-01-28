Семикратный чемпион НБА объяснил, в чём превосходство Джордана над Леброном и Коби

Семикратный чемпион НБА Роберт Хорри высказал свое мнение о величайших игроках НБА в истории.

«Майкл Джордан — первый, Коби — второй, а Леброн — третий. Я не думаю, что у MJ был какой-то недостаток в его игре. Люди говорят, что он не умел бросать трехи, но он мог бросать трехи, когда хотел, просто ему не нужно было этого делать. Коби такой же. И я думаю, что Леброн — великий игрок. Я не осуждаю Леброна, он все еще великий, Коби — великий, а Майк — первый. Я знаю, какой объем работы проделали эти парни, но есть ли недостатки в игре Леброна? Да. Были ли недостатки в игре Коби? Да. Есть ли недостатки в игре Майкла? Нет», — сказал Хорри на шоу The Basketball Archive.

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