Адетокунбо одним словом описал Дока Риверса

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался по поводу нового главного тренера команды Дока Риверса.

«Очевидно, что наш новый тренер — легенда», — сказал Адетокунбо на пресс-конференции.

Напомним, несколько дней назад руководство «Милуоки Бакс» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Эдрианом Гриффином, который возглавлял команду с июня 2023 года. Это был его первый опыт самостоятельной работы — ранее он был только ассистентом тренера в нескольких клубах Национальной баскетбольной ассоциации.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» занимает второе место в таблице Восточной конференции после 46 матчей регулярного чемпионата. У команды 32 победы при 14 поражениях.