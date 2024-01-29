Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался о переходе в команду Уилла Бартона

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался о новичке команды защитнике Уилле Бартоне.

Сегодня, 29 января, армейский клуб объявил о подписании 33-летнего баскетболиста. Контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

«Уилл – известный игрок с большим опытом выступлений в НБА. Ему нужно будет подготовиться к европейскому баскетболу, и ему понадобится немного времени, чтобы приспособиться к нему.

Надеюсь, февральский перерыв даст нам достаточно времени, чтобы включить его в нашу команду и нашу систему. Надеемся, он поможет достичь наших целей в этом сезоне», — приводит слова Райковича официальный телеграм-канал ЦСКА.

Бартон всю профессиональную карьеру выступал в НБА, где провёл 11 сезонов. С 2012 года баскетболист успел сыграть за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс», «Вашингтон Уизардс» и «Торонто Рэпторс».

В прошлом сезоне Бартон сыграл 56 матчей за «Торонто», в которых в среднем набирал 6,8 очка, совершал 2,4 подбора и две результативных передачи, после чего покинул клуб свободным агентом.