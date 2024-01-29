Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо объяснил пользу от назначения Риверса на пост главного тренера «Милуоки»

Яннис Адетокунбо объяснил пользу от назначения Риверса на пост главного тренера «Милуоки»
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал назначение Дока Риверса на должность главного тренера команды. На этом посту он сменил Эдриана Гриффина, который возглавлял команду с июня прошлого года.

«Мы знаем, что в его послужном списке есть трудные игры. Мы знаем, что он участвовал в двух финалах НБА. Он был там раньше. Мы были там один раз. И мы хотим попасть туда снова. И порой, когда рядом с тобой люди с таким опытом, это помогает.

Когда дела идут не так, как хочется, нужен кто-то, кто может сказать: «Эй, я был здесь раньше». Вот в чём суть. Он понимает, что мы хотим выиграть чемпионат. И я рад. Все это понимают», — приводит слова Адетокунбо The Athletic.

В настоящий момент «Милуоки» занимает второе место в таблице Восточной конференции.

Сейчас читают:
Ушел тренер-новичок — пришёл тренер с 51% побед в плей-офф. В «Милуоки» кадровые изменения
Ушел тренер-новичок — пришёл тренер с 51% побед в плей-офф. В «Милуоки» кадровые изменения
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android