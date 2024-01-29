Яннис Адетокунбо объяснил пользу от назначения Риверса на пост главного тренера «Милуоки»

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал назначение Дока Риверса на должность главного тренера команды. На этом посту он сменил Эдриана Гриффина, который возглавлял команду с июня прошлого года.

«Мы знаем, что в его послужном списке есть трудные игры. Мы знаем, что он участвовал в двух финалах НБА. Он был там раньше. Мы были там один раз. И мы хотим попасть туда снова. И порой, когда рядом с тобой люди с таким опытом, это помогает.

Когда дела идут не так, как хочется, нужен кто-то, кто может сказать: «Эй, я был здесь раньше». Вот в чём суть. Он понимает, что мы хотим выиграть чемпионат. И я рад. Все это понимают», — приводит слова Адетокунбо The Athletic.

В настоящий момент «Милуоки» занимает второе место в таблице Восточной конференции.