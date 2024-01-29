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Рики Рубио вернётся к тренировкам на базе «Барселоны» после приостановки карьеры

Рики Рубио вернётся к тренировкам на базе «Барселоны» после приостановки карьеры
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Бывший игрок «Барселоны» Рики Рубио вернётся в каталонский клуб, чтобы проводить вместе с ним тренировки. Об этом рассказал он сам, разместив соответствующий пост на своей странице в социальных сетях.

Напомним, прошлым летом Рубио объявил о приостановлении спортивной карьеры из-за психологических проблем. Игрок не поехал в составе сборной Испании на чемпионат мира по баскетболу 2023 года. За «Барселону» Рики выступал с 2009 по 2011 год.

Разыгрывающий сообщил, что в настоящий момент находится на завершающей фазе своего выздоровления.

«Хотел бы поблагодарить всех людей, которые оказали мне поддержку на протяжении всего этого процесса, а также поблагодарить всех за уважение к моей частной жизни на этом пути», — написал Рубио.

Последним клубом Рубио на данный момент был «Кливленд Кавальерс».

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