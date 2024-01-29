«Пока у нас нет ответа». Новый главный тренер «Милуоки» Риверс — о своей задаче

Американский специалист Док Риверс, недавно возглавивший «Милуоки Бакс», заявил о необходимости поиска идентичности для достижения максимальных результатов.

«Что ж, я думаю, мы должны найти свою идентичность. Пока у нас нет ответа. Мы должны понять, кто мы такие. Каждый год отправляешься в новое путешествие. У нас есть пять парней, которые выигрывали титул. И мы должны убедиться, что все понимают, что мы хотим сделать многое из того, что у них уже получилось. Однако нельзя отправляться в одно и то же путешествие. Каждый год поездка будет отличаться», — приводит слова Риверса Milwaukee Journal Sentinel.

Ранее пользу от назначения Риверса в «Милуоки» назвал тяжёлый форвард команды Яннис Адетокунбо.