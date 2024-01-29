Владимир Гомельский ответил на вопрос о суде Джоэла Боломбоя с ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу судебного разбирательства центрового Джоэла Боломбоя со своим бывшим клубом – московским ЦСКА. Игрок покинул армейцев в феврале 2022 года из-за ситуации вокруг Украины, в одностороннем порядке разорвав соглашение. После этого ЦСКА подал на него заявление в Спортивный арбитражный суд.

«Справедливо ли Боломбой выиграл суд? О какой справедливости может идти речь в сегодняшних условиях. Где состоялся суд?» — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Отметим, что ранее издание Basket News утверждало, что суд встал на сторону Боломбоя, посчитав, что у него были основания покинуть Российскую Федерацию. Сообщалось, что от ЦСКА потребовали оплатить судебные издержки и все выплаты по контракту.

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