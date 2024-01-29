Снуп Догг не включил Леброна и Адетокунбо в топ-5 лучших игроков НБА

Американский рэпер и актёр Снуп Догг назвал пятёрку лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в подкасте бывших игроков Мэтта Барнса и Стивена Джексона. Он не счёл нужным включить в этот список таких звёзд, как Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо.

Топ-5 лучших игроков НБА по версии Снуп Догга:

Никола Йокич (центровой команды «Денвер Наггетс»). Джа Морант (разыгрывающий команды «Мемфис Гриззлиз»). Шей Гилджес-Александер (защитник команды «Оклахома-Сити Тандер»). Джоэл Эмбиид (форвард команды «Филадельфия Сиксерс»). Энтони Эдвардс (защитник команды «Миннесота Тимбервулвз»).

Однако Снуп Догг всё равно отметил Леброна Джеймса и Янниса Адетокунбо. Рэпер сказал, что Леброн всё ещё в порядке, несмотря на возраст. Также он с трудом предпочёл Эмбиида вместо Адетокунбо.