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Снуп Догг не включил Леброна и Адетокунбо в топ-5 лучших игроков НБА

Снуп Догг не включил Леброна и Адетокунбо в топ-5 лучших игроков НБА
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Американский рэпер и актёр Снуп Догг назвал пятёрку лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в подкасте бывших игроков Мэтта Барнса и Стивена Джексона. Он не счёл нужным включить в этот список таких звёзд, как Леброн Джеймс и Яннис Адетокунбо.

Топ-5 лучших игроков НБА по версии Снуп Догга:

  1. Никола Йокич (центровой команды «Денвер Наггетс»).
  2. Джа Морант (разыгрывающий команды «Мемфис Гриззлиз»).
  3. Шей Гилджес-Александер (защитник команды «Оклахома-Сити Тандер»).
  4. Джоэл Эмбиид (форвард команды «Филадельфия Сиксерс»).
  5. Энтони Эдвардс (защитник команды «Миннесота Тимбервулвз»).

Однако Снуп Догг всё равно отметил Леброна Джеймса и Янниса Адетокунбо. Рэпер сказал, что Леброн всё ещё в порядке, несмотря на возраст. Также он с трудом предпочёл Эмбиида вместо Адетокунбо.

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