НБА рассмотрит ситуацию с Эмбиидом, который пропустил матч с «Денвером»

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) рассмотрит ситуацию, связанную с камерунским форвардом команды «Филадельфия Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом, который пропустил матч регулярного чемпионата с командой «Денвер Наггетс».

«Джоэл Эмбиид действительно повредил колено в предыдущей игре. Мне сказали, что он не внёс отчёт о травме за 15 минут до начала матча. Лига рассмотрит эту ситуацию», — приводит слова Чарании Run It Back.

Напомним, «Денвер Наггетс» одержал домашнюю победу над «Филадельфией Сиксерс» со счётом 111:105. Джоэл Эмбиид не принимал участия в матчах с клубом из Колорадо с 2019 года. В текущем сезоне игрок провёл 33 игры, набирая в среднем 36 очков.