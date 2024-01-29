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НБА рассмотрит ситуацию с Эмбиидом, который пропустил матч с «Денвером»

НБА рассмотрит ситуацию с Эмбиидом, который пропустил матч с «Денвером»
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Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) рассмотрит ситуацию, связанную с камерунским форвардом команды «Филадельфия Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом, который пропустил матч регулярного чемпионата с командой «Денвер Наггетс».

«Джоэл Эмбиид действительно повредил колено в предыдущей игре. Мне сказали, что он не внёс отчёт о травме за 15 минут до начала матча. Лига рассмотрит эту ситуацию», — приводит слова Чарании Run It Back.

Напомним, «Денвер Наггетс» одержал домашнюю победу над «Филадельфией Сиксерс» со счётом 111:105. Джоэл Эмбиид не принимал участия в матчах с клубом из Колорадо с 2019 года. В текущем сезоне игрок провёл 33 игры, набирая в среднем 36 очков.

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