Астапкович: Лукич смог вытащить из меня всё, что можно было вытащить

Лёгкий форвард московского ЦСКА Антон Астапкович, выступавший за команду «Пари Нижний Новгород» с 2018 по 2022 год, поделился мнением о главном тренере нижегородцев Зоране Лукиче.

«Зоран смог вытащить из меня всё, что можно было вытащить. Гениальный тренер, который видит все твои сильные и слабые стороны, старается развить твой потенциал, сильные стороны укрепить, слабые — подтянуть, а ещё найти то, о чём ты даже не подозревал», — сказал Астапкович.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ баскетболист принял участие в 25 матчах за ЦСКА, набирая в среднем 9,4 очка, совершая 3,1 подбора и отдавая 2,6 результативной передачи. Армейцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата. «Пари НН» находится на предпоследней, 13-й строчке.