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«Можно было бы попробовать и в другом городе». Астапкович — о пятом МВЗ в Москве

«Можно было бы попробовать и в другом городе». Астапкович — о пятом МВЗ в Москве
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Лёгкий форвард московского ЦСКА Антон Астапкович поделился мнением об организации Матчей всех звёзд Единой лиги ВТБ.

«Сначала было прикольно – Сочи, Питер, Москва… Сейчас мы уже пятый раз будем в столице. Мне кажется, можно было бы попробовать и в другом городе. Хотя понимаю, что «ВТБ Арена» огромная, с точки зрения логистики удобнее всего приезжать сюда.

Но в НБА каждый год – новая арена. У нас же есть во многих городах хоккейные дворцы, которые можно переоборудовать. Но, опять же, организаторам виднее. Это они с цифрами работают. Наше дело простое – выходить и играть, а где – не нам решать», — сказал Астапкович.

Напомним, Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 18 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

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