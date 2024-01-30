Экс-игрок НБА Рэджон Рондо арестован из-за наркотиков и за хранение оружия

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Рэджон Рондо был арестован на выходных за незаконное хранение огнестрельного оружия и принадлежностей для употребления наркотиков. Об этом информирует WDRB со ссылкой на судебные протоколы и заявление пресс-секретаря полиции штата Индиана.

Сообщается, что Рондо был остановлен за нарушение правил дорожного движения в округе Джексон, штат Индиана, в воскресенье днём. Сотрудник полиции почувствовал запах марихуаны, что привело к обыску, в ходе которого был обнаружен пистолет, марихуана для «личного использования» и принадлежности для употребления наркотиков.

37-летнему экс-игроку не полагалось при себе иметь огнестрельное оружие, поскольку против него уже действовал чрезвычайный охранный ордер. Рондо доставили в тюрьму округа Джексон, где за него немедленно внесли залог.

Рондо провёл в НБА 16 сезонов, последним его клубом был «Кливленд Кавальерс».