Дрэймонд Грин сделал заявление после непопадания в заявку сборной США на ОИ в Париже

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал непопадание в список из американских баскетболистов для участия в Олимпиаде 2024 года, которая пройдёт в Париже. Ранее Грант Хилл, управляющий директор национальной команды, заявил, что Грин не был включён в список из-за инцидентов на площадке в этом сезоне.

«Мне бы хотелось, чтобы Грант просто сказал это мне в лицо. Особенно, принимая во внимание, что намерение заключалось в том, чтобы сказать это публично. Так что мне было немного больно – ещё и с точки зрения болельщика. Ведь я большой поклонник Гранта Хилла. Разочарован ли я? Да, конечно. Ведь это возможность сыграть на трёх Олимпиадах», — сказал Грин на канале The Draymond Green Show в YouTube.