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Названо условие, при котором «Голден Стэйт» согласится обменять Томпсона и Грина

Названо условие, при котором «Голден Стэйт» согласится обменять Томпсона и Грина
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«Голден Стэйт Уорриорз» не станет обменивать атакующего защитника Клэя Томпсона и тяжёлого форварда Дрэймонда Грина, если только не получит соответствующее одобрение со стороны своего разыгрывающего Стефена Карри. Об этом информирует сервис NBA Buzz со ссылкой на обозревателя ESPN Рамону Шелберн.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Томпсон к этому моменту принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 17,6 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 2,4 передачи. На счету Грина в среднем 9,3 очка, 5,9 подбора и 6,1 передачи в 19 матчах.

«Уорриорз» в настоящий момент занимают 12-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции (на счету команды 19 побед и 24 поражения).

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