Форвард «Локомотива-Кубань» Акун-Пёрселл заявил о желании вернуться в НБА

Баскетболист «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл ответил на вопрос, хотел ли бы он вернуться в НБА. В сезоне-2018/2019 американец сыграл семь матчей за «Денвер».

«Думаю, я мог бы получить гораздо больше времени в НБА. Но и то, что было, дало мне очень хороший опыт. Ты быстро и многому учишься, когда играешь против Кевина Дюранта, Леброна Джеймса. Хочу ли я вернуться в НБА? Конечно! Это моя цель!» — сказал Акун-Пёрселл в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Баскетболист выступает за «Локомотив-Кубань» с 2022 года. В нынешнем сезоне он был признан MVP ноября в Единой лиге ВТБ, а также выбран в качестве участника Матча всех звёзд.

Читайте большое интервью с Девоном Акун-Пёрселлом на «Чемпионате» 31 января в 8:00 мск.