Кевин Гарнетт: Майкл Джордан – самый великий среди величайших

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт считает, что различные преимущества, которыми пользуются современные игроки, появились благодаря легенде лиги Майклу Джордану.

«Майкл Джордан – самый великий среди величайших. Для меня он король королей. Вся роскошь, которая у нас есть сегодня, все наши возможности появились благодаря ему. Он инициировал всё это. Он разрушил границы для нас. Благодаря Майклу баскетбольный бизнес вышел на новый уровень. Он принёс лиге триллион [долларов]», — сказал Гарнетт в подкасте KG CERTIFIED.

Ранее знаменитый тренер Фил Джексон, известный по многолетней работе с «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о разнице между Джорданом и Коби Брайантом.