Гомельский высказался о преображении «Пари НН» после ухода легионеров

Популярный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о причинах преображения баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород», который одержал две победы в трёх последних матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ после того, как команду покинули сразу три иностранных баскетболиста.

«После ухода легионеров ветераны «Пари НН» Воронцевич, Хвостов, Бабурин, Понкрашов, Ивлев и Стребков начали показывать классную игру? В первую очередь отмечу высокую мотивацию всех перечисленных вами игроков. Это означает, что в «Пари НН» сложилась хорошая обстановка внутри команды. А то, что ветераны умеют играть в баскетбол, ни у кого и так сомнений не вызывало», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Отметим, что «Пари НН» в последних трёх матчах обыграл «Локомотив-Кубань» и «Зенит», а также упустил победу над ЦСКА из-за курьёзной ошибки на последних секундах встречи.