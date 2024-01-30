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«Мы не говорили о возвращении». Тренер «Барселоны» — о занятии с участием Рики Рубио

«Мы не говорили о возвращении». Тренер «Барселоны» — о занятии с участием Рики Рубио
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Главный тренер «Барселоны» Рохер Гримау прокомментировал участие в тренировке команды разыгрывающего Рики Рубио, приостановившего карьеру в прошлом году из-за проблем с психологическим здоровьем.

«Снова увидеть Рики на площадке – это очень хорошая новость, но только с точки зрения его восстановления. Я счастлив как человек, что он выбрал наш клуб для процесса восстановления.

Он в хорошей физической форме. Несмотря на то что это его первый день с нами, кажется, что он находится в команде уже долгое время, он отличный игрок. Я не успеваю договорить предложение, а он уже знает, что я имею в виду.

Я знаю, что к нему приковано много внимания, но мы просто стараемся делать свою работу. Появление Рики не изменило наш привычный распорядок. Мы не говорили ни о каком возвращении, ни о возможном, ни о будущем. Мы обсуждали лишь то, что ему нужен зал и компания, чтобы он мог продолжать процесс восстановления», – приводит слова Гримау Mundo Deportivo.

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