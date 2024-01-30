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Комиссионер НБА высказался о том, что в лиге больше думают об атаке, чем о защите

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер ответил на вопрос, когда игра в лиге изменилась в сторону преобладания атакующих действий над защитными.

«Я думаю, что всё изменилось в конце 1990-х, когда игра стала слишком зависеть от физических данных баскетболистов из-за эстетического удовольствия от силовой манеры игры, которое приуменьшало какие-то особые навыки игрока», — приводит слова Сильвера All the Smoke Productions.

Напомним, действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации является «Денвер Наггетс», который переиграл в финальной серии «Майами Хит» и завоевал свой первый титул в истории.

В текущем сезоне НБА впервые был проведён внутрисезонный турнир, первым чемпионом которого стал клуб «Лос-Анджелес Лейкерс».