Джейсон Кидд: Дончич лучше Новицки, в 24 года он делает то, что Дирк никогда бы не смог

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд заявил, что разыгрывающий Лука Дончич уже превзошёл легендарного Дирка Новицки и заслужил право считаться лучшим игроком в истории франшизы.

«Он лучше, чем Дирк. Он на одном уровне с Майклом Джорданом, лучшим баскетболистом, Леброном Джеймсом, Коби Брайантом.

Чтобы вы могли оценить уровень этого парня, посмотрите на то, что он делает в возрасте 24 лет – мы никогда не видели такого игрока в истории «Далласа». Я уже признал, что он лучше Дирка. Он делает то, что Дирк никогда бы не смог сделать. И теперь у нас есть возможность собрать вокруг него нужных игроков, чтобы добиться победы в чемпионате», – приводит слова Кидда ESPN US.

Напомним, в субботу, 27 января, Лука Дончич во встрече с «Атлантой Хоукс» (победа «Далласа» — 148:143) набрал 73 очка. Эта планка до словенца в НБА покорялась лишь трём игрокам: Уилту Чемберлену, Коби Брайанту и Дэвиду Томпсону.