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Баскетбольный «Зенит» поздравил Алексея Миллера с днём рождения

Баскетбольный «Зенит» поздравил Алексея Миллера с днём рождения
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Баскетбольный клуб «Зенит» поздравил с днём рождения председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Соответствующий пост был опубликовал в телеграм-канале петербуржской команды. Сегодня, 31 января, Миллеру исполнилось 62 года.

Напомним, в настоящий момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея на счету 17 побед при восьми поражениях. Возглавляет таблицу московский ЦСКА (22 победы – три поражения). На втором месте казанский УНИКС (19 побед – шесть поражений). Топ-3 замыкает «Локомотив-Кубань» из Краснодара, в чьём активе 18 побед и семь поражений.

Ранее главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал, почему его подопечные уступили в матче с аутсайдером Единой лиги ВТБ командой «Пари Нижний Новгород» (64:68).

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