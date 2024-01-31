Представлена свежая информация по Крису Полу, сломавшему руку

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол пропустит ещё минимум две недели. Об этом на своей странице в соцсетях информирует известный баскетбольный журналист и инсайдер Марк Спирс.

Напомним, Пол травмировал руку в начале января. Сообщалось, что у Криса перелом. С тех пор игрок пропустил девять матчей в регулярном чемпионате НБА.

Через две недели разыгрывающий пройдёт новое обследование, по итогам которого будет определяться его готовность вернуться на паркет. В настоящий момент он получил разрешение приступить к лёгким индивидуальным тренировкам.

В нынешнем сезоне НБА Крис к данному моменту принял участие в 32 матчах, в которых в среднем набирал 8,9 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 7,23 передачи.