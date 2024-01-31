Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Представлена свежая информация по Крису Полу, сломавшему руку

Представлена свежая информация по Крису Полу, сломавшему руку
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол пропустит ещё минимум две недели. Об этом на своей странице в соцсетях информирует известный баскетбольный журналист и инсайдер Марк Спирс.

Напомним, Пол травмировал руку в начале января. Сообщалось, что у Криса перелом. С тех пор игрок пропустил девять матчей в регулярном чемпионате НБА.

Через две недели разыгрывающий пройдёт новое обследование, по итогам которого будет определяться его готовность вернуться на паркет. В настоящий момент он получил разрешение приступить к лёгким индивидуальным тренировкам.

В нынешнем сезоне НБА Крис к данному моменту принял участие в 32 матчах, в которых в среднем набирал 8,9 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 7,23 передачи.

Материалы по теме
Крис Пол объяснил, почему ему нравится играть рядом с Дрэймондом Грином
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android