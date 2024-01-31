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Розир: в Шарлотте ты привык проигрывать, в Майами это никому не по душе

Розир: в Шарлотте ты привык проигрывать, в Майами это никому не по душе
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Разыгрывающий команды «Майами Хит» Терри Розир, недавно перешедший в этот клуб из «Шарлотт Хорнетс», прокомментировал четвёртое кряду поражение своей новой команды с момента своего присоединения.

«Это полная противоположность. В Шарлотте ты как бы привык проигрывать. Это заложено в ДНК. Неприятно говорить это из-за того, насколько я люблю конкурировать. Здесь всё полная противоположность. Никто не хочет проигрывать. Это никому не по душе», — приводит слова Розира Fadeaway World.

В данный момент «Майами Хит» находится на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Шарлотт Хорнетс» располагается на 13-й позиции той же самой Восточной конференции.

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