Новое коллективное соглашение уже влияет на рынок в НБА. Недавние обмены — тому пример

Прошлым летом НБА и профсоюз игроков договорились о подписании нового коллективного соглашения, которое будет действовать до 2030 года. С ним в лиге уже вступили в силу несколько значительных изменений: например, появился внутрисезонный турнир, или так называемая политика участия. Но, помимо чуть более связанных с баскетболом аспектов, подписанный договор затрагивает и другие, в том числе финансовые. А это, в свою очередь, уже отразилось даже на рынке обменов.

Как? Чтобы ответить на этот вопрос, для начала стоит поговорить об одном конкретном нововведении — установке жёсткого потолка зарплат. Теперь организации, которые выдают своим игрокам значительно больше позволенного, попадут под куда более суровые санкции. Таким образом, франшизы, чья ведомость превышает отметку налога на роскошь на $ 17,5 млн (то есть превосходит так называемый второй «эпрон») не смогут:

использовать любые исключения среднего уровня, в том числе налоговые;

принять игрока с большей зарплатой при обмене;

обменивать пики первого раунда, которые команда будет иметь в ближайшие семь лет (если команда превысит второй «эпрон» дважды за четыре года, её пик также передвинется в конец первого раунда);

подписывать свободных агентов с выкупленными контрактами;

использовать наличные при обменах.

Потолок зарплат в НБА не является жёстким в традиционном понимании, когда командам ни при каких условиях не дозволено тратить больше обусловленной суммы, и активируется только при определённых условиях. Такую систему зачастую принято называть «soft hard cap» (дословно — «мягкий жёсткий потолок»), но в угоду простоты восприятия в этом материале будет использоваться словосочетание «жёсткий потолок».

Это довольно серьёзные ограничения, которые фактически лишают команду всякой мобильности в случае, если ей вдруг потребуется корректировка состава. Большинство из них вступят в силу только в сезоне-2024/2025 и коснутся тех, кто не поправит ситуацию с платёжкой к тому моменту.

В этом году порог налога на роскошь составляет $ 165,3 млн. И чтобы не оказаться за пределами второго «эпрона», потолок зарплат в команде не должен превышать отметки в $ 182,8 млн. Пока всё выглядит так, что в сезоне-2024/2025 это будет проблемой для следующих пяти команд:

«Бостон» (предполагаемая сумма в платёжной ведомости — $ 195,8 млн);

«Финикс» ($ 195,5 млн);

«Миннесота» ($ 190,1 млн);

«Денвер» ($ 188,5 млн);

«Милуоки» ($ 182,88 млн).

Однако все эти коллективы готовы вести серьёзную борьбу за чемпионство и не нуждаются в глобальных кадровых перестановках. Более того, они смогут продолжить наращивать зарплатную ведомость за счёт переподписания уже имеющихся игроков, так что условному Джейсону Тейтуму с его грядущим «супермаксом» волноваться не о чем.

При этом введение второго «эпрона» может реально отразиться на командах, которые ещё не укомплектовали надёжную стартовую пятёрку и находятся в какой бы то ни было стадии перестройки. Поэтому сейчас, ближе к грядущему дедлайну обменов, подобные коллективы начали активно «сбрасывать» большие и не самые перспективные, по их мнению, контракты.

Возьмём «Хорнетс» и их недавнюю сделку с «Майами» по обмену Терри Розира. Он был стартовым защитником «Шарлотт» на протяжении последних четырёх лет и достойно справлялся с этой ролью. В нынешнем чемпионате 29-летний комбогард набирал по 23 очка, шесть передач и четыре подбора в среднем за игру. Кто в здравом уме станет обменивать его на 37-летнего Кайла Лоури, который проводит свой худший с 2009 года сезон, и один-единственный пик первого раунда, да ещё и защищённый?

Терри Розир (справа) в составе «Майами», сезон-2023/2024 Фото: Megan Briggs/Getty Images

Но главной целью «Хорнетс», поверьте, было не подписание Лоури. Они хотели избавиться от контракта, согласно которому Розир в среднем получает (и будет получать до 2026-го) по $ 24 млн в год. Кей Лоу станет свободным агентом уже этим летом — это означает, что в распоряжении команды, намеренной перестраиваться вокруг Ламело Болла, к межсезонью будет приблизительно $ 55 млн под потолком зарплат.

В то же время «Никс» в сделке с «Торонто» не просто получили О Джи Ануноби, который идеально вписывается в систему Тома Тибодо. В сумме они освободили около $ 110 млн в платёжке, избавившись от Ар Джея Барретта, который в этом году вступил в первый год по четырёхлетнему продлению на $ 120 млн. «Нью-Йорку» также не придётся платить Иммануэлю Куикли, который летом должен стать ограниченно свободным агентом (стороны так или иначе не договорились о новом контракте).

Ещё один яркий пример тому, как жёсткий потолок влияет на лигу — это ситуация с Заком Лавином. В предстоящие три года защитник должен заработать $ 129 млн. При этом из-за истории травм и неубедительной игры в обороне он не считается игроком, переход которого может моментально превратить команду в контендер. Ради такого можно было бы закрыть глаза на последствия в виде торговых ограничений. Но в сложившихся условиях ни «Лейкерс», ни любая другая команда, видимо, не готовы рискнуть и принять 40-миллионную зарплату Лавина.

Зак Лавин, сезон-2023/2024 Фото: Michael Reaves/Getty Images

Ради него тому же «Лос-Анджелесу» пришлось бы отправить в «Чикаго» как минимум трёх игроков в виде приблизительно равной компенсации. То есть количество людей в заявке убавилось бы, в то время как сумма в платёжке осталась бы примерно той же. А это означает неминуемые траты в попытках закрыть те позиции, которые пострадали в результате обмена.

Конечно, Лавина можно было бы включить в громкую сделку формата один-в-один. Вот только желающих до сих пор не нашлось. По данным инсайдеров, с каждым днём вероятность, что Зак останется в «Чикаго» после дедлайна, только продолжает расти. «На Зака Лавина по-прежнему нет спроса, и всё больше людей ожидают, что он останется в «Чикаго». Справедливо это или нет, но Лавин считается проблемным активом из-за своего стиля игры, истории травм и, самое главное, контракта, который рассчитан до 2026 года», — написал эксперт Action Network Мэтт Мур.

Можно смело сказать, что в НБА наступила эра, когда даже самые дорогостоящие франшизы уже не могут позволить себе разбрасываться деньгами. Ведь теперь тех, кто игнорирует потолок зарплат, ждёт реально ощутимое наказание. Поэтому команды начали осторожничать и потихоньку готовиться к тому, что ждёт их в ближайшие годы. Остаётся только верить, что новая политика действительно уравняет силы между организациями с большим и маленьким рынком.

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