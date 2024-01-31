Кендрик Перкинс назвал команду, которая выиграет НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс считает, что «Лос-Анджелес Клипперс» выиграет Кубок Ларри О’Брайена по итогам нынешнего сезона.

«Лос-Анджелес Клипперс» — здоровая команда. Она не только выиграет Запад, на мой взгляд, она завоюет чемпионство НБА в этом году», — приводит слова Перкинса ESPN.

В данный момент «Лос-Анджелес Клипперс» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы Западной конференции. Команда одержала 30 побед и потерпела 15 поражений после 45 проведённых матчей.

В прошлом сезоне «Клипперс» выбыли на стадии 1/8 финала турнира, проиграв серию команде «Финикс Санз» со счётом 1-4. Чемпионом НБА сезона-2022/2023 стал «Денвер Наггетс».