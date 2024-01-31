Аренас: Йокич и Адетокунбо не являются суперзвёздами или мегазвёздами

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас считает, что лидер команды «Денвер Наггетс» Никола Йокич и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо не являются суперзвёздами или мегазвёздами.

«Джейлен Браун — звезда? Нет. Донован Митчелл — звезда? Нет. Йокич ещё пока не настоящая звезда. Яннис — нет. Суперзвезда не имеет ничего общего с баскетболом как таковым», — сказал Аренас в видео на YouTube-канале Gil's Arena.

Говоря конкретно о Йокиче и Адетокунбо, Аренас заявил, что они не являются мегазвёздами или суперзвёздами. Он представил свои критерии, назвав «полосу HOV» (полоса движения на автомобильной дороге, отделённая от других полос специальной дорожной разметкой или физическим барьером) категорией суперзвёзд, предположив, что только несколько избранных игроков, таких как Леброн Джеймс и Стефен Карри, занимают эту полосу.