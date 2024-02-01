Джоэл Эмбиид назвал любимую футбольную команду и кумира

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал о том, за какую команду болеет в футболе и назвал своего кумира в этом виде спорта.

«Моя любимая команда – «Реал». «Галактикос» и Зидан — моя любовь на всю жизнь, я всегда был влюблён в историю клуба. Знаете, есть что-то в этой футболке «Сантьяго Бернабеу», оно просто другое. Это делает тебя таким страстным фанатом футбола.

Зидан – мой любимый игрок всех времён. Сейчас я восхищаюсь Беллингемом. Я наблюдал за ним в Дортмунде. Я не думал, что он настолько хорош в качестве бомбардира. Он всегда в правильных местах. В этом плане он похож на бразильца Роналдо. Это сложно объяснить, я смотрю каждую игру «Мадрида», пытаясь понять, почему он так хорош», — сказал Эмбиид в подкасте Men in Blazers.

В нынешнем сезоне «Реал» занимает вторую позицию в Ла Лиге, имея после 21 матча 54 очка и отставая от лидирующей «Жироны» на один балл.

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