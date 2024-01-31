«Я скучаю по защите». Неужели бум результативности в НБА — из-за отсутствия обороны?

В последнее время в НБА творится какой-то праздник результативности. Джоэл Эмбиид набирает 70 очков, Лука Дончич вколачивает 73. При такой феерии 62 очка игрока «Финикс Санз» Девина Букера в матче с «Индианой Пэйсерс» уже особо и не замечаются. Что происходит с защитой в североамериканской лиге? «Да её просто нет!» – раздаются возгласы со стороны олдскульных болельщиков. Да и не только фанатов возмущает подобное положение дел.

«Чёрт побери, я скучаю по защите в НБА», – прозвучало недавно, словно крик души, от легенды «Бостон Селтикс» и чемпиона лиги 2008 года Пола Пирса.

«Сейчас в НБА нет защиты», — говорит главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун.

«Что происходит в НБА?! На этот раз – Лука Дончич!» — задаётся вопросом Мэджик Джонсон.

Справедливости ради разговоры такого рода звучат давно. Ситуация в какой-то мере напоминает хорошо знакомый конфликт отцов и детей, при котором старшее поколение, заприметив «проблему», всячески даёт понять, что раньше, дескать, с этим всё было намного лучше. Объективны ли выпады в сторону современной защиты? Постараемся разобраться.

Для начала нужно подчеркнуть, что НБА — турнир коммерческий. И потому вопрос зрелищности весомую роль здесь будет играть всегда. Любят ли фанаты смотреть на первоклассную игру в защите? На считывание действий соперников и смачные блок-шоты? Или предпочитают эффектные данки, пик-энд-роллы, аллей-упы и степбэки? Конечно, всё очень индивидуально, но большинство, вероятно, выберут второй вариант.

Лига это понимает и идёт с народом. Возьмём, к примеру, недавнее изменение правил, заключающееся в более строгом наказании команд за срыв контратаки умышленным нарушением. Подобные свистки совсем не на руку командам при их быстрых атаках. И удобное средство на вооружении защищающихся клубов, если противопоставить что-то соперникам им нечего. Отныне же игроки, заработав на себе фол при переходе из защиты в атаку, дают своим командам возможность исполнить один штрафной бросок и при этом сохранить владение (на последние две минуты четвёртой четверти и овертаймы правило решили не распространять).

Или вот принятая норма в минимальные 65 матчей за сезон для шанса претендовать на персональные награды. Лиге требуется зрелищность. А для этого на площадке требуются звёзды.

Заслуживает внимания и трактовка арбитрами действий обороняющихся и защищающихся игроков. Касание руки бросающего хоть кончиками пальцев — немедленный фол. Лёгкий толчок соперника в момент броска — тоже нарушение.

Небольшой наклон руки, немного отличный от вертикального, — добро пожаловать в протокол (в графу фолов, разумеется). Неудача оказаться на месте несущегося с мячом игрока — можно не объяснять, чью сторону в подавляющем большинстве выберут судьи. Подобный подход никоим образом защищающимся командам на пользу не идёт. А вот атакующим — вполне.

«НБА действительно сместила правила в сторону нападения. Игроки атаки получают преимущества в самых разных ситуациях. Я думаю, что во многих случаях играть в защите становится практически невозможно», — говорил в прошлом году главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр.

Тенденция становится слишком очевидной. Мало того, что крен сделан в сторону атаки, так он ещё постепенно и увеличивается. Нет смысла приводить множество примеров, но несколько вполне сгодятся.

На протяжении последних 20 сезонов (за исключением некоторых, когда происходили небольшие откаты) результативность в НБА неуклонно растёт. Сравните — 93,4 очка набирали команды в среднем за матч в сезоне-2003/2004 и гигантские 115,6 — к данному моменту этого сезона. То же самое с атакующим рейтингом —102,9 на 100 владений в сезоне-2003/2004 и 115,9 — в нынешнем. Если сложить прошлый и неполный нынешний сезоны, то окажется, что игроки набирали 60 и более очков девять раз — начиная с сезона-1993/1994 по сезон-2009/2010 такое происходило всего 10 раз. За всю историю НБА лишь 10 игроков набрали 70 и более очков — пять из них это сделали совсем недавно. Лука Дончич и Джоэл Эмбиид — в январе этого года; Донован Митчелл в январе 2023-го; Дэмьен Лиллард — в феврале 2023-го и Девин Букер — в марте 2017-го. Налицо увеличение реализации трёхочковых бросков, что крайне важно для общей результативности (12,8 «трёшки» за матч в этом сезоне — всего 5,2 в сезоне-2003/2004. 30+ очков к настоящему моменту в среднем за встречу набирают четыре баскетболиста — 20 лет назад таких игроков было (!) — 0.

Есть ли плюсы при нынешнем раскладе? Безусловно. Фанатам это нравится, и они требуют ещё. НБА не случайно остаётся одной из самых популярных лиг в мировом спорте. А по числу просмотров публикаций в социальных сетях так и вовсе уверенно лидирует. Чтобы не разрушить сложившийся порядок, лига неустанно работает, ведь уже захваченное внимание может переключиться на что-нибудь другое, а этого допускать нельзя.

«С тех пор как я в НБА, почти каждое правило направлено на поддержку нападения. Всё сводится к тому, что в первую очередь это бизнес, бенефициарам которого хочется, чтобы болельщики были прикованы к телевизору», — высказал мнение Майк Мэлоун.

Существует ли какой-то умысел со стороны лиги обесценить игру в защите? Едва ли. Просто «атака», получив определённый стимул, сильно убежала вперёд. Но «защита» не стоит на месте, постоянно развивается и, без сомнений, будет делать всё, чтобы адаптироваться и в какой-то момент найти противодействие сегодняшнему атакующему порыву. В конце концов, современному баскетболу есть куда стремиться. Ведь рекорд Уилта Чемберлена по набору сотни очков за матч, установленный им в таком далёком 1962 году, по-прежнему не побит.