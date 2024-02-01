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Перкинс призвал не выпускать Эмбиида на площадку до конца сезона

Перкинс призвал не выпускать Эмбиида на площадку до конца сезона
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс высказал мнение о том, что лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не должен появляться на площадке до конца сезона.

«Если бы я имел власть в «Сиксерс», я бы не выпускал Джоэла Эмбиида до конца сезона», — сказал Перкинс во время вечернего шоу.

Эмбиид неоднократно пропускал матчи в нынешнем регулярном чемпионате из-за различных повреждений. Если игрок пропустит ещё три игры, то не сможет претендовать на индивидуальные награды.

Ранее тяжёлый форвард команды «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выразил недовольство условиями, которые должны выполнить претенденты на награду MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), на примере форварда «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

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